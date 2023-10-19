Социальные выплаты для украинцев возрастут: какие суммы приняты в Бюджете-2024

Сегодня Рада приняла в первом чтении расходы на соцвыплаты в Бюджете-2024. Вырастет прожиточный минимум, а вместе с ним и другие выплаты.

Каких соцвыплат стоит ожидать

Еще раньше в проекте бюджета были прописаны предложенные суммы выплат для социальных и демографических групп населения. Сегодня их приняли и в следующем году они будут выглядеть так:

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детям до 6 лет – 2 563 гривны;

детям от 6 до 18 лет – 3 196 гривен;

трудоспособным лицам – 3 028 гривен;

трудоспособным лицам, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи, – 2 102 гривны;

трудоспособным лицам, который применяется для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов – 2 102 гривны;

трудоспособным лицам, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, – 1 600 гривен;

лицам, потерявшим трудоспособность (минимальная пенсия) – 2 361 гривна.

Какими будут расходы на соцвыплаты

В Бюджете-2024 предусмотрено, что прожиточный минимум вырастет на 331 гривну и составит 2 920 гривен.

Расходы на социальную защиту населения в большинстве своем будут сохранены на уровне 2023 года, но некоторые из них все же растут. Об этом еще раньше сообщила Председатель парламентского Комитета по бюджету Роксолана Подласа.

Средства распределили следующим образом: