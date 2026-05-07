7 мая, 23:10
Выплаты 250 тысяч гривен: жители какого города имеют право на эту помощь сейчас

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Жители Сум могут получить единовременное пособие 250 тысяч гривен в рамках программы "Милосердие" для семей гражданских лиц, погибших из-за обстрелов.
  • Для получения выплаты нужно обратиться в департамент соцзащиты населения Сумского горсовета и подать заявление с необходимыми документами.

Жители Сум могут получить специальную помощь. Это единовременная поддержка. Она предоставляется в рамках городской программы "Милосердие".

Кому предоставляется эта поддержка?

Эта помощь предоставляется семьям гражданских лиц, погибших из-за воздушных или артиллерийских обстрелов, сообщает Департамент социальной защиты населения Сумского горсовета.

Также поддержка предоставляется семьям, если лицо:

  • официально было признано безвестно отсутствующим;
  • объявлено умершим в судебном порядке именно из-за обстрелов.

Помощь касается только случаев, произошедших на территории Сумской городской территориальной общины с начала полномасштабного вторжения. На военнослужащих эта программа не распространяется (для них действуют отдельные государственные и местные выплаты), 
– говорится в сообщении.

Заметим, важный нюанс. Без вести отсутствующий и пропавший это 2 разных понятия. Основная разница – юридическая.

Чтобы лицо признали без вести отсутствующим, необходимо:

  • чтобы человек отсутствовал на месте постоянного проживания в течение года;
  • были приняты все возможные меры для его нахождения, сообщает OGP.

Как получить такую выплату?

Чтобы получить эту выплату, нужно обратиться в департамент соцзащиты населения Сумского горсовета. Туда необходимо подать заявление и пакет документов:

  • удостоверение личности каждого члена семьи;
  • свидетельство о рождении тех членов семьи, которые не достигли 14-летнего возраста;
  • документы, подтверждающие гибель лица из-за указанных выше событий;
  • свидетельство о смерти погибшего;
  • документы, подтверждающие родственные отношения с погибшим;
  • справка о присвоении РНОКПП членам семьи;
  • законный представитель ребенка погибшего должен получить – документ об установлении опекунства или попечительства над ребенком погибшего и так далее.

Важно! При необходимости, также необходимо добавить судебное решение о признании лица безвестно отсутствующим или объявлении его умершим.

Кто имеет право на такую выплату?

  • Подать заявление о получении этой выплаты могут члены семьи погибшего. Речь идет о его муже или жене, родителях и детях.

  • Также подать заявление на получение этой помощи может уполномоченный представитель семьи. Но только при условии, что другие члены семьи дали соответствующее письменное согласие.

