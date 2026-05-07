Выплаты 250 тысяч гривен: жители какого города имеют право на эту помощь сейчас
- Жители Сум могут получить единовременное пособие 250 тысяч гривен в рамках программы "Милосердие" для семей гражданских лиц, погибших из-за обстрелов.
- Для получения выплаты нужно обратиться в департамент соцзащиты населения Сумского горсовета и подать заявление с необходимыми документами.
Жители Сум могут получить специальную помощь. Это единовременная поддержка. Она предоставляется в рамках городской программы "Милосердие".
Кому предоставляется эта поддержка?
Эта помощь предоставляется семьям гражданских лиц, погибших из-за воздушных или артиллерийских обстрелов, сообщает Департамент социальной защиты населения Сумского горсовета.
Также поддержка предоставляется семьям, если лицо:
- официально было признано безвестно отсутствующим;
- объявлено умершим в судебном порядке именно из-за обстрелов.
Помощь касается только случаев, произошедших на территории Сумской городской территориальной общины с начала полномасштабного вторжения. На военнослужащих эта программа не распространяется (для них действуют отдельные государственные и местные выплаты),
– говорится в сообщении.
Заметим, важный нюанс. Без вести отсутствующий и пропавший это 2 разных понятия. Основная разница – юридическая.
Чтобы лицо признали без вести отсутствующим, необходимо:
- чтобы человек отсутствовал на месте постоянного проживания в течение года;
- были приняты все возможные меры для его нахождения, сообщает OGP.
Как получить такую выплату?
Чтобы получить эту выплату, нужно обратиться в департамент соцзащиты населения Сумского горсовета. Туда необходимо подать заявление и пакет документов:
- удостоверение личности каждого члена семьи;
- свидетельство о рождении тех членов семьи, которые не достигли 14-летнего возраста;
- документы, подтверждающие гибель лица из-за указанных выше событий;
- свидетельство о смерти погибшего;
- документы, подтверждающие родственные отношения с погибшим;
- справка о присвоении РНОКПП членам семьи;
- законный представитель ребенка погибшего должен получить – документ об установлении опекунства или попечительства над ребенком погибшего и так далее.
Важно! При необходимости, также необходимо добавить судебное решение о признании лица безвестно отсутствующим или объявлении его умершим.
Кто имеет право на такую выплату?
Подать заявление о получении этой выплаты могут члены семьи погибшего. Речь идет о его муже или жене, родителях и детях.
Также подать заявление на получение этой помощи может уполномоченный представитель семьи. Но только при условии, что другие члены семьи дали соответствующее письменное согласие.