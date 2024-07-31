Скольким внутренним переселенцам продолжают выплачивать помощь: количество впечатляет

В 2024 году государство продолжает выплачивать социальную помощь внутренне перемещенным лицам. За июль государственную помощь на проживание получили более чем 1,2 миллиона внутренних переселенцев на общую сумму более 2,8 миллиарда гривен.

Какую сумму получают переселенцы в месяц

В отчете Минреинтеграции говорится о ежемесячной государственной помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц, которая составляет 3 тысячи гривен для людей с инвалидностью и детей, а также 2 тысячи гривен для всех остальных ВПО.

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В частности, выплаты ВПЛ во втором периоде июля было профинансировано на общую сумму более 90 миллионов гривен.

Эти средства были направлены на более чем 12 тысяч лицевых счетов внутренне перемещенных лиц. Среди них и те внутренние переселенцы, которым не поступила назначена государственная денежная помощь на проживание в первом выплатном периоде июля.

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