Яку суму отримують переселенці на місяць
У звіті Мінреінтеграції йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб, яка становить 3 тисячі гривень для людей з інвалідністю та дітей, а також 2 тисячі гривень для всіх інших ВПО.
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Зокрема, виплати ВПО у другому періоді липня було профінансовано на загальну суму понад 90 мільйонів гривень.
Ці кошти було спрямовано на більш ніж 12 тисяч особових рахунків внутрішньо переміщених осіб. Серед них і ті внутрішні переселенці, яким не надійшла призначена державна грошова допомога на проживання у першому виплатному періоді липня.
Яку пенсію мають військовослужбовців і від чого вона залежить
- Пенсія військовослужбовців залежить від стажу та заробітної плати, мінімум складає 4 958 гривень за постановою Кабміну.
- Військові можуть мати довічну пенсію за вислугу років та пенсію по інвалідності згідно із законом.
- Розміри пенсій за вислугу років варіюються від 50% до 65% грошового забезпечення, залежно від стажу та обставин.