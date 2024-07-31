Яку суму отримують переселенці на місяць

У звіті Мінреінтеграції йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб, яка становить 3 тисячі гривень для людей з інвалідністю та дітей, а також 2 тисячі гривень для всіх інших ВПО.

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Зокрема, виплати ВПО у другому періоді липня було профінансовано на загальну суму понад 90 мільйонів гривень.

Ці кошти було спрямовано на більш ніж 12 тисяч особових рахунків внутрішньо переміщених осіб. Серед них і ті внутрішні переселенці, яким не надійшла призначена державна грошова допомога на проживання у першому виплатному періоді липня.

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