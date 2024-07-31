Яку суму отримують переселенці на місяць

У звіті Мінреінтеграції йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб, яка становить 3 тисячі гривень для людей з інвалідністю та дітей, а також 2 тисячі гривень для всіх інших ВПО.

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Зокрема, виплати ВПО у другому періоді липня було профінансовано на загальну суму понад 90 мільйонів гривень.

Ці кошти було спрямовано на більш ніж 12 тисяч особових рахунків внутрішньо переміщених осіб. Серед них і ті внутрішні переселенці, яким не надійшла призначена державна грошова допомога на проживання у першому виплатному періоді липня.

Яку пенсію мають військовослужбовців і від чого вона залежить

  • Пенсія військовослужбовців залежить від стажу та заробітної плати, мінімум складає 4 958 гривень за постановою Кабміну.
  • Військові можуть мати довічну пенсію за вислугу років та пенсію по інвалідності згідно із законом.
  • Розміри пенсій за вислугу років варіюються від 50% до 65% грошового забезпечення, залежно від стажу та обставин.