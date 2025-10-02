Получатели соцвыплат могут потерять государственную помощь. Дело в том, что они должны проходить идентификацию.

Как не потерять соцпомощь в октябре 2025 года?

"Дедлайном" было 1 октября, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Еще с 1 июля текущего года органы Пенсионного фонда начали выплату 39 видов государственных социальных пособий. Ранее же они предоставлялись органами социальной защиты.

Если Вы уже получаете выплат предусмотренную соответствующими постановлениями – ничего не меняется, но для получения выплат Вам необходимо пройти лично обязательную идентификацию до 1 октября 2025 года!

– говорится на сайте ПФУ.

Пройти идентификацию можно следующим образом:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда (независимо от места регистрации); с помощью видеоконференцсвязи; авторизоваться в личном электронном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи "Дія.Підпис"; удостоверение в установленном порядке по обращению получателя, временно проживающего за рубежом, соответствующим зарубежным дипломатическим учреждением Украины факта, что лицо является живым.

Важно! Если идентификация не состоялась до 1 октября, то выплата соответствующей выплаты будет приостановлена.

Кто еще должен пройти идентификацию?

Пройти физическую идентификацию должны еще люди, которые на начало полномасштабного вторжения проживали на территориях, где структурные подразделения по вопросам соцзащиты населения не имели возможности осуществлять выплаты, или же которые после 24 февраля 2022 года не обращались с заявлениями о продлении выплаты. Об этом говорится в заметке ПФУ на Facebook.

Пройти идентификацию должны люди, подпадающие под следующие критерии:

лица, которые не имеют права на пенсию; лица с инвалидностью; получатели пособия по уходу; лица с инвалидностью с детства; дети с инвалидностью.