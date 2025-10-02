Одержувачі соцвиплат можуть втратити державну допомогу. Річ у тім, що вони повинні проходити ідентифікацію.

Як не втратити соцдопомогу у жовтні 2025 року?

"Дедлайном" було 1 жовтня, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України.

Ще з 1 липня поточного року органи Пенсійного фонду почали виплату 39 видів державних соціальних допомог. Раніше ж вони надавалися органами соціального захисту.

Якщо Ви вже отримуєте виплат передбачену відповідними постановами – нічого не змінюється, але для отримання виплат Вам необхідно пройти особисто обов’язкову ідентифікацію до 1 жовтня 2025 року!

– йдеться на сайті ПФУ.

Пройти ідентифікацію можна таким чином:

особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду (незалежно від місця реєстрації); за допомогою відеоконференцзв’язку; авторизуватися в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис"; посвідчення в установленому порядку за зверненням одержувача, який тимчасово проживає за кордоном, відповідною закордонною дипломатичною установою України факту, що особа є живою.

Важливо! Якщо ідентифікація не відбулася до 1 жовтня, то виплата відповідної виплати буде призупинена.

Хто ще має пройти ідентифікацію?

Пройти фізичну ідентифікацію повинні ще люди, які на початок повномасштабного вторгнення проживали на територіях, де структурні підрозділи з питань соцзахисту населення не мали можливості здійснювати виплати, або ж які після 24 лютого 2022 року не звертались із заявами про продовження виплати. Про це йдеться у дописі ПФУ на Facebook.

Пройти ідентифікацію мають люди, що підпадають під такі критерії:

особи, які не мають права на пенсію; особи з інвалідністю; одержувачі допомоги на догляд; особи з інвалідністю з дитинства; діти з інвалідністю.