Средства на детей и людей с инвалидностью: в 2024 году ожидаются изменения в выплатах
Источник:Социальная платформа
Из-за увеличения прожиточного минимума в 2024 году большинство привязанных к нему выплат также возрастут. Речь идет о пенсиях, помощи людям с инвалидностью и матерям.
Выплаты на детей изменятся
В проекте бюджета на 2024 год отмечено, что прожиточный минимум вырастет до 2 920 гривен. Так что в связи с этим вырастет и минимальная пенсия на 268 гривен – до 2 361 гривны.
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Пособие на детей тоже возрастет, например, декретная помощь для неработающих женщин составит – 757 гривен.
Выплаты на детей, взятых под опеку или попечительство, будут такими:
- до 6 лет – 6 407,5 грн, с инвалидностью – 8 970,5 грн;
- от 6 до 18 лет – 7 990 гривен, с инвалидностью – 11 186 гривен.
Такая помощь вырастет до:
- для детей до 6 лет – 1 281,5 гривны;
- для детей от 6 до 18 лет – 1 598 гривен.
Родители, которые ухаживают за больным ребенком, будут получать 5126 гривен, если ребенку до 6 лет и 1 598 гривен – от 6 до 18 лет.
Что будет с помощью людям с инвалидностью
Выплаты для лиц с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства рассчитываются по разнице между тремя прожиточными минимумами на каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи за полгода. Однако такая помощь не может быть больше прожиточного минимума, поэтому максимум будет составлять – 2 920 гривен.Обратите внимание! Соцпомощь малообеспеченным семьям назначается по процентам от прожиточного минимума в соответствии с Законом Украины "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям".
Поэтому она составит:
- для трудоспособных лиц (45% прожиточного минимума для трудоспособных лиц) – 1 362,6 гривны;
- для лиц, потерявших трудоспособность, и лиц с инвалидностью (100% соответствующего прожиточного минимума) – 2 361 гривна.
Для детей показатель будет 130%:
- до 6 лет – 3 331,9 гривны;
- с 6 до 18 лет – 4 154,8 гривны;
- с 18 до 23 лет (при условии обучения) – 3 936,4 гривны.
Помощь от государства для людей с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью составит:
- лицам с инвалидностью с детства I группы – 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность – 2 361 гривна;
- лицам с инвалидностью с детства II группы – 80% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность – 1888,8 гривны;
- лицам с инвалидностью с детства III группы – 60% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность – 1 416,6 гривны;
- на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет – 70% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность – 1 652,7 гривны.
Какие еще доплаты изменятся
Также изменятся надбавки по уходу:
- лицу с инвалидностью с детства I группы, отнесенной к подгруппе А – 200% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность – 4 722 гривны;
- лицу с инвалидностью с детства I группы, отнесенной к подгруппе Б – 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность – 2 361 гривна;
- одинокому лицу с инвалидностью с детства II или III группы, которая по заключению врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном постороннем уходе – 75% процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность – 1 770,75 гривны;
- на ребенка с инвалидностью в возрасте до 6 лет, отнесенного к подгруппе А – 200% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста – 5 163 гривны;
- на другого ребенка с инвалидностью до 6 лет – 50% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста – 1 281,5 гривны;
- на ребенка с инвалидностью в возрасте от 6 до 18 лет, отнесенного к подгруппе А – 200% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста – 6 392 гривны;
- на другого ребенка с инвалидностью в возрасте от 6 до 18 лет – 50% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста – 1 598 гривен.