Минсоцполитики анонсировало зимнюю помощь: кто из украинцев может получить
Министр социальной политики Денис Улютин заявил, что малообеспеченные семьи получат зимнюю помощь. Он отметил, что государство имеет средства на эти выплаты.
А также добавил, что, как только будет принято решение о принятии, выплаты начнутся немедленно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Дениса Улютина "РБК-Украина".
Кто и в каком размере может получить помощь от государства?
По словам Улютина, малообеспеченные семьи могут получить 6,5 тысячи гривен помощи.
Мы работаем над этим актом. Должны на ближайший Кабмин вынести на рассмотрение 6,5 тысячи гривен для семей из числа малообеспеченных, в том числе на прифронтовой территории. Это зимняя поддержка,
– добавил он.
Какие еще выплаты могут получить украинцы?
Жители Путивльской и Чернетчинской общин Сумской области смогут получить денежную помощь для подготовки к зиме. Помощь предоставляется 800 домохозяйствам, что составляет около 1760 человек, с целью обеспечения их ресурсами для безопасного отопительного сезона.
Кроме этого, благотворительный фонд "Стабилизейшен Суппорт Сервисез" предоставляет помощь украинцам в прифронтовых общинах для подготовки к зиме, в частности денежную выплату до 20 000 гривен или топливные брикеты. Программа охватывает 600 домохозяйств, которые получат денежную помощь, и 200 семей, которых обеспечат брикетами.