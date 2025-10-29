А також додав, що, як тільки буде прийнято рішення про ухвалення, виплати розпочнуться негайно. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Дениса Улютіна "РБК-Україна".
Хто та в якому розмірі може отримати допомогу від держави?
За словами Улютіна, малозабезпечені сім'ї можуть отримати 6,5 тисяч гривень допомоги.
Ми працюємо над цим актом. Маємо на ближчий Кабмін винести на розгляд 6,5 тисяч гривень для сімей з-поміж малозабезпечених, в тому числі на прифронтовій території. Це зимова підтримка,
– додав він.
Які ще виплати можуть отримати українці?
Жителі Путивльської та Чернеччинської громад Сумської області зможуть отримати грошову допомогу для підготовки до зими. Допомога надається 800 домогосподарствам, що становить близько 1760 осіб, з метою забезпечення їх ресурсами для безпечного опалювального сезону.
Окрім цього, благодійний фонд "Стабілізейшен Суппорт Сервісез" надає допомогу українцям у прифронтових громадах для підготовки до зими, зокрема грошову виплату до 20 000 гривень або паливні брикети. Програма охоплює 600 домогосподарств, які отримають грошову допомогу, і 200 родин, яких забезпечать брикетами.