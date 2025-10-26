Хто зможе отримати грошову допомогу на опалення?

Як повідомив благодійний фонд "Стабілізейшен Суппорт Сервісез", програма покликана забезпечити тепло та безпеку у зимовий період, особливо для тих, хто живе поруч із лінією фронту або має обмежену мобільність, повідомляє 24 Канал.

З початком холодів питання тепла стає життєво важливим для тисяч родин, що живуть поруч із лінією фронту. Ми прагнемо допомогти їм пройти зиму у теплі та безпеці, попри складні обставини,

– наголосили в організації.

Тому у прифронтових та вразливих громадах України українці можуть отримати підтримку для підготовки до зими:

частина родин – грошову виплату близько 20 000 гривень;

а інші – паливні брикети для опалення.

На яку кількість людей розрахована програма?

Водночас 600 домогосподарств отримають грошову допомогу для купівлі твердого палива або покриття інших зимових витрат, 200 родин забезпечать брикетами для опалення.

Водночас маломобільним людям нададуть підтримку з транспортуванням і розвантаженням палива.

Яка ще допомога доступна для українців?