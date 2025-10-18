Хто зможе отримати майже 700 гривень надбавки за стаж?

Частина українців має стажу більше, ніж потрібно для оформлення пенсії. Для них держава передбачила доплати за понаднормовий стаж, пише 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд України.

Цікаво Згідно з даними ПФУ: понад половина пенсіонерів отримують виплати до 5 тисяч гривень

Розмір виплати визначається за формулою: за кожен додатковий рік стажу нараховується 1% від розміру пенсії, але не більше 1% від прожиткового мінімуму.

При цьому, слід зауважити, що:

Якщо пенсію оформлено до жовтня 2011 року, то понаднормовим вважається стаж понад 25 років для чоловіків та понад 20 років для жінок.

Якщо пенсію оформлено після жовтня 2011 року, то понаднормовий стаж – це понад 35 років для чоловіків та понад 30 років для жінок.

Наприклад! У 2025 році прожитковий мінімум становить 2 361 гривню, тож пенсіонери з 30 роками страхового стажу та пенсією понад мінімальну отримують доплату 708 гривень. Відповідно: 2 361 гривня × 30% = 708 гривень, тобто по 23,61 гривні за кожен рік надлишкового стажу.

Які мінімальні вимоги для страхового стажу в Україні?

Право на пенсію в Україні визначається законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" де чітко прописані вимоги до страхового стажу.

Щороку ці норми оновлюються, а у 2025 році для оформлення пенсії за віком українці повинні мати на один рік більше стажу, ніж раніше:

у 60 років потрібно мінімум 32 роки стажу;

у 63 роки вже від 22 років стажу;

у 65 років достатньо 15 років стажу.

Через підвищення вимог частина громадян не зможе оформити пенсію вчасно. Для таких випадків передбачена можливість докупити необхідні роки страхового стажу.

Що ще відомо про пенсію в Україні: коротко про головне

У жовтні 2025 року понад третина українських пенсіонерів отримують менш як 4 000 гривень на місяць, що значно більше, ніж торік.

Середня пенсія в Україні зросла до 6 436,8 гривні, а працюючі пенсіонери отримують в середньому 7 069,4 гривні, що на 13% більше, ніж у 2024 році.

