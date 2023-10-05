Рост выплат в 2024 году: кто из льготников будет получать больше

В бюджете на 2024 год заложена сумма для проведения индексации выплат. Речь идет о пенсиях, прожиточном минимуме и другой соцпомощи.

Какими будут соцвыплаты в 2024 году

Член парламентского Комитета по бюджету Леся Забуранная сообщила, что в следующем году на социальное направление в бюджете было выделено 470 миллиардов гривен. 24 Канал. Эта сумма на 25 миллиардов гривен превышает размер расходов на 2023 год.

Читайте также Как получить денежную помощь при рождении ребенка

Леся Забуренно Член парламентского Комитета по бюджету Наибольшие расходы традиционно предусматриваются компенсацией дефицита Пенсионного фонда – 272 миллиарда гривен, чтобы люди могли получать пенсии вовремя. В марте, согласно законодательству, государство будет проводить индексацию пенсий. Также на выплаты субсидий заложено 50 миллиардов гривен. А еще предусмотрена помощь людям, оказавшим помощь в сложных обстоятельствах – около 137 миллиардов гривен.

По словам Забуранной, значительное количество средств будет привлечено к созданию новой социальной услуги – института помощника ветерана. Это совершенно новое направление для Украины. Такую специальность будут получать лица, желающие помогать украинским воинам проходить адаптацию в гражданской жизни. Согласно плану, для начала должна пройти подготовка 15 тысяч помощников.

Отдельно будут выделены средства на пилотный проект по зубопротезированию ветеранов войны. На это направят 750 миллионов гривен.

Я убеждена, что и Президент, и Правительство, и парламентарии, несмотря ни на что, должны сделать все возможное, чтобы обеспечить людям определенный надежный уровень жизни, согласно нынешним условиям, потому что наши воины, прежде всего, воюют за наших людей.

– подчеркнула Забуранная.

В 2024 году остаются акцентными расходы на помощь воинам и наименее защищенным слоям населения. Для поддержки ветеранов будет внедряться все больше социальных программ.