Хватит ли Украине средств на соцвыплаты в 2025 году
Источник:Укринформ
Украинцев уверяют, что в 2025 году не возникнет никаких проблем с социальными выплатами. Правительство принимает все необходимые меры для обеспечения стабильности и своевременности выплат, несмотря на возможные экономические вызовы.
Что будет с соцвыплатами в 2025 году
В Министерстве финансов заверили, что в 2025 году не будет перебоев с социальными выплатами, поскольку это является одним из приоритетов государственного бюджета. Об этом во время брифинга сообщил министр финансов Сергей Марченко.
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По его словам, пока нет никаких оснований сомневаться в том, что социальная сфера будет полностью профинансирована и в следующем году. Этот вопрос является одним из ключевых бюджетных приоритетов наряду с расходами на оборону.
Предусмотренного ресурса достаточно для того, чтобы обеспечить потребности всех социально уязвимых категорий. И это – приоритетные расходы в бюджете. Ни разу с начала полномасштабного российского вторжения правительство не задерживало выплаты ни пенсий, ни других социальных расходов.
В проекте государственного бюджета на 2025 год предусмотрено выделить 419,2 миллиарда гривен для поддержки социально уязвимых слоев населения. Из этой суммы:
- 237,9 миллиарда гривен будет направлено в Пенсионный фонд для выплаты пенсий с учетом индексации, запланированной на март 2025 года;
- 127,9 миллиардов гривен предназначено для помощи малообеспеченным семьям;
- 42,3 миллиарда гривен выделят на льготы и субсидии.