Пенсии и другая помощь: какими будут соцвыплаты в феврале

Пересмотр прожиточного минимума в Украине в последний раз состоялся 1 декабря прошлого года. В этой связи увеличились пенсии и другие социальные выплаты.

Прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2 093 гривны и останется на таком уровне в течение всего 2023 года.

Насколько увеличились пенсии в декабре

Минимальная пенсия выросла на 66 гривен до 2093 гривен, ведь равна прожиточному минимуму.

Максимальная – на 660 гривен до 20 920 гривен, составляет 10 прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность.

Перерасчет пенсий произошел и для неработающих лиц, получающих "страховые" пенсии - на уровне 2 500 гривен, или пропорционально имеющемуся страховому стажу.

Также изменились суммы надбавок и доплат к пенсиям.

Когда будет следующее повышение

В марте 2023 года планируется ежегодная индексация пенсий. На это правительство выделило около 40 миллиардов гривен.



Согласно Закону, индексация должна составлять половину процентного роста средней зарплаты и половину годовой инфляции. Следовательно, по словам эксминистра соцполитики Андрея Ревы, размер осовременивания пенсий может быть целых 24%.

Размер других выплат

Выплаты по безработице

Размер суммы выплат по безработице регулирует закон "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы". Во время действия военного положения максимальный размер пособия по безработице не может превышать размера минимальной заработной платы, установленной законодательством на 1 января календарного года. Следовательно, с 1 января максимальный размер пособия по безработице составляет 6700 грн.

Алименты на ребенка

Размер алиментов на ребенка зависит от доходов родителей, которые должны платить. Минимальный (гарантированный) размер алиментов составляет 50% от прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста. Согласно 6 годам он будет составлять 1 136 гривен, от 6 до 18 лет – 1 416,5 гривен.

Максимальный составляет 10 прожиточных минимумов для ребенка соответствующего возраста: до 6 лет – 22 720 гривен, от 6 до 18 лет – 28 330 гривен.

Помощь на ребенка

Для детей до 6 лет помощь составляет от 5680 гривен до 7952 гривен. Для тех, кому исполнилось от 6 до 18 лет, выплачивают 7 082,50 гривны и 9 915,50 гривен соответственно.

Выплаты для переселенцев (ВПЛ)

Ежемесячное государственное пособие на проживание лицам с инвалидностью и детям и в дальнейшем будет составлять 3 тысячи гривен, для остальных ВПЛ – 2 тысячи гривен.

Также для украинцев доступна помощь международных благотворительных организаций. Их список можно просмотреть в материале.