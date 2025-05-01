Фонд восстановления из соглашения о недрах может заработать уже через месяц после ратификации

Украина и США подписали соглашение о создании инвестиционного фонда для развития и восстановления нашей страны. Он может начать свою работу через месяц-полтора после ратификации.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий первого вице-премьер-министра Украины и министра экономики Юлии Свириденко для "РБК-Украина".

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Что известно об инвестиционном фонде из соглашения о недрах

Стратегическое соглашение о недрах, которое было подписано между Украиной и США 30 апреля, предусматривает глубокое экономическое сотрудничество между странами и предоставляет американской стороне доступ к украинским ресурсам.

Согласно договору, создается совместный американо-украинский инвестиционный фонд для восстановления страны. Это должна ратифицировать Рада.

Юлия Свириденко заявила, что фонд восстановления может заработать через несколько недель после ратификации соглашения о недрах в Верховной Раде.

Наша задача сделать это как можно скорее. Сейчас очень трудно предсказать, но я думаю, через месяц или полтора мы имеем задачу запустить фонд,

– отметила министр экономики.

Ранее Свириденко раскрывала детали соглашения о недрах. По ее словам, ископаемые остаются в украинской собственности. Условия соглашения также не предусматривают изменений в процессах приватизации или управлении государственными компаниями – они и в дальнейшем будут принадлежать Украине.