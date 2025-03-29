Переговоры по экономическому соглашению: Киев будет добиваться больших инвестиций от США

Президент США Дональд Трамп предложил Украине новое масштабное экономическое соглашение. Однако Киев будет просить внести изменения в него.

В частности, украинская сторона будет добиваться увеличения американских инвестиций. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Что известно о новом экономическом соглашении

По данным издания, в пятницу, 28 марта, украинские чиновники провели видеозвонок со своими американскими коллегами и с юридическими экспертами, чтобы получить разъяснения по почти 60-страничному проекту соглашения.

Стоит отметить, что американская сторона не возражала против беспокойства Киева относительно потенциального конфликта предложения с целями Украины относительно членства в ЕС. Такая реакция свидетельствует о том, что Вашингтон может быть открытым к обсуждению изменений.

По словам собеседника издания, впереди еще много работы, прежде чем Киев пришлет свои окончательные предложения по поправкам соглашения, ведь проект не содержит никаких гарантий безопасности для Украины и поэтому столкнулся с резкой критикой со стороны нескольких украинских оппозиционных депутатов.

Напомним, что новый проект соглашения по полезным ископаемым, предложенный администрацией Дональда Трампа, ставит под полный контроль США все будущие крупные инвестиции в инфраструктуру и минеральные ресурсы Украины.