Украина готова ратифицировать Соглашение о свободной торговле с Турцией, –Зеленский

Украина уже готова ратифицировать Соглашение о свободной торговле с Турцией. Так президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает Анкару как одного из своих стратегических партнеров.

Украина и Турция могут заключить соглашение

Кроме того, Украина считает Турцию одним из партнеров по гарантиям безопасности, передает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского.

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Так украинский президент сообщил о "содержательной встрече" с представителями турецкого правительства и бизнеса, которая является результатом договоренностей с Президентом Эрдоганом в Анкаре. Зеленский отметил, что важно, чтобы бизнес Турции уже представлен в Украине. В частности он добавил, что Киев ценит их помощь и поддержку, в частности поставки "байрактаров".

Сегодня мы обсудили усилия для приближения справедливого и прочного мира, развитие двусторонних отношений, возможности для сотрудничества в сфере производства различных типов дронов и участия турецких компаний в восстановлении Украины,

– заявил украинский лидер.

Он отметил, что Киев рассматривает Анкару как одного из стратегических партнеров, а также одного из партнеров по гарантиям безопасности.

Важно! К тому же Украина готова ратифицировать Соглашение о свободной торговле с Турцией во время предстоящего визита Президента Эрдогана.