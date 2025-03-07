Тогда это были бы надежные гарантии безопасности для Украины. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный аналитик Ян Матвеев.

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"Единственная адекватная гарантия"

Ян Матвеев отметил, что для многих стран Европы было бы хорошей новостью, если бы Турция отправила своих миротворцев в Украину. В частности, для Германии, Франции, Великобритании. Для турецкого лидера Реджепа Эрдогана это также хорошая возможность поднять свой статус. Также его войска смогут получить новый опыт.

Не думаю, что Эрдоган здесь может сыграть на руку Путину. Грубо говоря, какой-то сценарий, что его миротворцы расступятся перед российскими войсками. Мне кажется, это невыгодно для самого Эрдогана. Он много раз показывал, что прогибаться под Путина не собирается. Поэтому я думаю, что для Украины это было бы нормальным вариантом,

– предположил он.

Однако любые миротворческие объединения не должны быть на линии соприкосновения в Украине в одиночку, отдельно от украинской армии. Наше войско должно быть сохранено большим, должно быть выделено финансирование для этого. Также оружие, чтобы перевооружать армию, пополнять ее.

"Только тогда будет какая-то гарантия безопасности. По моему мнению, единственная адекватная гарантия – это не просто миротворцы, но и большая украинская армия, которая будет защищать Украину в такой сложной ситуации от любых дальнейших возможных провокаций российской армии", – считает военный аналитик.

Напомним, источники издания Milliyet в Минобороны Турции рассказали, что страна готова рассмотреть отправку своих миротворцев в Украину после достижения соглашения. Этот вопрос будет оценен с соответствующими сторонами.