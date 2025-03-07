Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Реджепа Эрдогана во время онлайн-встречи, организованной Евросоюзом, которые цитирует The Guardian.

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Как Эрдоган отреагировал на идею Зеленского

Президент Турции поддержал призыв президента Франции Эммануэля Макрона и президента Украины Владимира Зеленского к воздушному и морскому перемирию в условиях российской агрессии против Украины.

Мы поддерживаем идею скорейшего установления режима прекращения огня и прекращения атак в воздухе и на море как мера укрепления доверия между сторонами,

– сказал Реджеп Эрдоган на онлайн-встрече.

Турецкий глава также предложил провести переговоры между Киевом и Москвой и добавил, что его страна присоединилась к Европейскому фонду мира, направленного на восстановление и восстановление Украины.

К слову, Владимир Зеленский 4 марта выложил в соцсети Х сообщение, в котором предложил, что первыми этапами мира могут стать освобождение пленных, а также немедленное перемирие в небе и на море. Говорится, в частности, и о запрете ракет, дальнобойных дронов, бомбардировок энергетической и другой гражданской инфраструктуры.