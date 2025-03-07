В то же время потенциала Анкары недостаточно, чтобы самостоятельно вести войну против агрессора. Такое мнение 24 Каналу высказал генерал армии и экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Смотрите также Из-за позиции США в последние недели в ЕС разошлись взгляды на мирное соглашение, – МИД Турции

Какое место в Европе занимает Турция

После завершения войны в Украине Турция, которая является членом НАТО и имеет одну из крупнейших армий в Альянсе, готова направить свои войска как часть миротворческих сил. Однако страна не будет играть главную роль в обороне Европы, в частности в формировании нового военного союза – это место займет Украина. Наше государство имеет значительный опыт в военном, технологическом и разведывательном секторах.

Несмотря на уважение к Реджепу Эрдогану и наличие у Турции значительных ресурсов, эффективных стратегий и подготовленных бойцов, этого недостаточно, чтобы самостоятельно вести войну против агрессора. В то же время потенциал Турции в европейской системе безопасности действительно может иметь важное значение,

– отметил Николай Маломуж.

40-50% военных сил составляют украинские подразделения, 30% – турецкие, остальные – европейские страны. Военно-промышленный комплекс также делится таким образом: 32-40% приходится на Украину, 30% – на Турцию, а остальные – на европейские страны.

Германия, Франция, Польша, Болгария, Нидерланды, Швеция и Дания являются мощными высокотехнологичными странами, способными производить современное оружие. Чтобы перевести их производство на военные рельсы в контексте войны, понадобится 6-12 месяцев. Для этого нужно активизировать все доступные ресурсы и направить их на конкретные проекты и программы. Сейчас эту работу активно ведут ЕС, Европа и НАТО.

К слову, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия после мирного соглашения может согласиться на привлечение миротворческих сил ООН в Украине для стабилизации ситуации.