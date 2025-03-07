Водночас потенціалу Анкари недостатньо, щоб самостійно вести війну проти агресора. Таку думку 24 Каналу висловив генерал армії та екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

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Яке місце у Європі посідає Туреччина

Після завершення війни в Україні Туреччина, яка є членом НАТО та має одну з найбільших армій в Альянсі, готова направити свої війська як частину миротворчих сил. Однак країна не буде відігравати головну роль в обороні Європи, зокрема в формуванні нового військового союзу – це місце займе Україна. Наша держава має значний досвід у військовому, технологічному та розвідувальному секторах.

Попри повагу до Реджепа Ердогана та наявність в Туреччини значних ресурсів, ефективних стратегій та підготовлених бійців, цього недостатньо, щоб самостійно вести війну проти агресора. Водночас потенціал Туреччини в європейській системі безпеки дійсно може мати важливе значення,

– зазначив Микола Маломуж.

40-50% військових сил складають українські підрозділи, 30% – турецькі, решта – європейські країни. Військово-промисловий комплекс також поділяється таким чином: 32-40% припадає на Україну, 30% – на Туреччину, а решта – на європейські країни.

Німеччина, Франція, Польща, Болгарія, Нідерланди, Швеція та Данія є потужними високотехнологічними країнами, здатними виробляти сучасну зброю. Щоб перевести їх виробництво на військові рейки у контексті війни, знадобиться 6-12 місяців. Для цього потрібно активізувати всі доступні ресурси та спрямувати їх на конкретні проєкти та програми. Наразі цю роботу активно ведуть ЄС, Європа та НАТО.

До слова, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Росія після мирної угоди може погодитися на залучення митворчих сил ООН в Україну для стабілізації ситуації.