Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана для журналістів, які цитує Sabah.

До теми "Мир через силу", співпраця з США і гарантії: стали відомі підсумки саміту лідерів у Лондоні

Що розповіли у МЗС Туреччини про саміт в Лондоні по Україні

Хакан Фідан розповів, що у ході саміту учасники обговорювали можливу мирну угоду та припинення вогню в Україні. Зокрема, розглядалося, як це можливо зробити.

Навколо різні ідеї, різні думки. У світлі позиції, зайнятої США останніми тижнями, або дедалі більшого прояснення цієї позиції, в ЄС виникли різні погляди. Все це обговорювалося європейськими лідерами. Звичайно, внесок Туреччини тут важливий,

– пояснив глава турецького МЗС.

Фідан підкреслив, що Туреччина має власне бачення можливої мирної угоди та реконструкції архітектури європейської безпеки, про що говорили в Лондоні.

"Звичайно, ми уважно стежимо за цими дискусіями й всі разом побачимо, чи буде мирна угода в Україні та, відповідно, чи матиме Європа нову архітектуру безпеки. Сподіваюся, що буде негайне припинення вогню, а потім постійна мирна угода", – зазначив міністр.

Він також зауважив, що наразі пріоритетом Туреччини є мир в Україні.

Зрештою Хакана Фідан резюмував, що зустрічі по Україні та Європі тепер відбуватимуться частіше, зокрема раз на 2 – 3 тижні. Окрім того, буде створено технічні групи для ведення подальших переговорів.

До слова, в Офісі Президента України, коментуючи саміт у Лондоні, зазначали, що на зустрічі обговорили підтримку української оборонної промисловості, санкції проти Росії та можливість залучення механізмів НАТО. Водночас лідери обговорили важливість ролі США для забезпечення достатньої підтримки та спільної роботи заради закінчення війни.