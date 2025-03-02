В Офісі президента розповіли про підсумки нинішнього заходу, повідомляє 24 Канал.

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Як в Офісі президента реагують на саміт

Так, під час саміту лідери обговорили продовження підтримки української оборонної промисловості, включно з інвестиціями у виробництво зброї, а також збільшення фінансування промисловості Європи.

До встановлення стійкого миру на столі лишатиметься питання щодо санкцій проти Росії, включно з замороженими активами.

Крім того, є чітка позиція, що основою потенційного перемирʼя обовʼязково мають бути сильні гарантії безпеки. Зокрема, розглядають можливість залучення механізмів Північноатлантичного договору як однієї з гарантій безпеки та посилення української армії,

– зазначають у Зеленського.

Водночас лідери окреслили, що початок перемирʼя має розпочатися з обміну полоненими та повернення дітей. Зазначається, що цей крок продемонструє справжні наміри Росії щодо миру.

Також лідери обговорили важливість ролі США для забезпечення достатньої підтримки та спільної роботи заради закінчення війни і трансатлантичної єдності. На основі пропозицій Франції та Британії розроблятимуть конкретний план миру.

"Наступна зустріч європейських лідерів відбудеться вже найближчим часом, на ній буде представлено новий посилений оборонний план для Європи", – повідомили в ОП.

Реакція Зеленського на нинішній саміт лідерів

Володимир Зеленський після саміту наголосив, що Україна відчула сильну підтримку: воїнів та цивільних, нашої незалежності. Продовжується робота в Європі, щоб була надійна основа для співпраці з Америкою заради справжнього миру й гарантованої безпеки.

Єдність Європи – на надзвичайно високому рівні, якого давно не було, вказав президент.

Обговорюємо з нашими партнерами гарантії безпеки та умови справедливого миру для України. Готуємо низку важливих зустрічей і рішень найближчим часом,

– додав Зеленський.

Президент вдячний усім нашим друзям та партнерам за зусилля для наближення стабільного та гарантованого миру в Україні.