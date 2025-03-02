В Офисе президента рассказали об итогах нынешнего мероприятия, сообщает 24 Канал.
Смотрите также В Лондоне завершился саммит лидеров Европы по Украине: ключевые заявления и все, что надо знать
Как в Офисе президента реагируют на саммит
Так, во время саммита лидеры обсудили продолжение поддержки украинской оборонной промышленности, включая инвестиции в производство оружия, а также увеличение финансирования промышленности Европы.
До установления устойчивого мира на столе будет оставаться вопрос о санкциях против России, включая замороженные активы.
Кроме того, есть четкая позиция, что основой потенциального перемирия обязательно должны быть сильные гарантии безопасности. В частности, рассматривают возможность привлечения механизмов Североатлантического договора как одной из гарантий безопасности и усиления украинской армии,
– отмечают у Зеленского.
В то же время лидеры обозначили, что начало перемирия должно начаться с обмена пленными и возвращения детей. Отмечается, что этот шаг продемонстрирует истинные намерения России относительно мира.
Также лидеры обсудили важность роли США для обеспечения достаточной поддержки и совместной работы ради окончания войны и трансатлантического единства. На основе предложений Франции и Великобритании будут разрабатывать конкретный план мира.
"Следующая встреча европейских лидеров состоится уже в ближайшее время, на ней будет представлен новый усиленный оборонный план для Европы", – сообщили в ОП.
Реакция Зеленского на нынешний саммит лидеров
Владимир Зеленский после саммита подчеркнул, что Украина почувствовала сильную поддержку: воинов и гражданских, нашей независимости. Продолжается работа в Европе, чтобы была надежная основа для сотрудничества с Америкой ради настоящего мира и гарантированной безопасности.
Единство Европы – на чрезвычайно высоком уровне, которого давно не было, указал президент.
Обсуждаем с нашими партнерами гарантии безопасности и условия справедливого мира для Украины. Готовим ряд важных встреч и решений в ближайшее время,
– добавил Зеленский.
Президент благодарен всем нашим друзьям и партнерам за усилия для приближения стабильного и гарантированного мира в Украине.