Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий министра иностранных дел Турции Хакана Фидана для журналистов, которые цитирует Sabah.

К теме "Мир через силу", сотрудничество с США и гарантии: стали известны итоги саммита лидеров в Лондоне

Что рассказали в МИД Турции о саммите в Лондоне по Украине

Хакан Фидан рассказал, что в ходе саммита участники обсуждали возможное мирное соглашение и прекращение огня в Украине. В частности, рассматривалось, как это возможно сделать.

Вокруг разные идеи, разные мнения. В свете позиции, занятой США в последние недели, или все большего прояснения этой позиции, в ЕС возникли разные взгляды. Все это обсуждалось европейскими лидерами. Конечно, вклад Турции здесь важен,

– пояснил глава турецкого МИДа.

Фидан подчеркнул, что Турция имеет собственное видение возможного мирного соглашения и реконструкции архитектуры европейской безопасности, о чем говорили в Лондоне.

"Конечно, мы внимательно следим за этими дискуссиями и все вместе увидим, будет ли мирное соглашение в Украине и, соответственно, будет ли Европа иметь новую архитектуру безопасности. Надеюсь, что будет немедленное прекращение огня, а затем постоянное мирное соглашение", – отметил министр.

Он также отметил, что сейчас приоритетом Турции является мир в Украине.

В конце концов Хакана Фидан резюмировал, что встречи по Украине и Европе теперь будут происходить чаще, в частности раз в 2 – 3 недели. Кроме того, будут созданы технические группы для ведения дальнейших переговоров.

К слову, в Офисе Президента Украины, комментируя саммит в Лондоне, отмечали, что на встрече обсудили поддержку украинской оборонной промышленности, санкции против России и возможность привлечения механизмов НАТО. В то же время лидеры обсудили важность роли США для обеспечения достаточной поддержки и совместной работы ради окончания войны.