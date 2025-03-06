Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Milliyet.

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Чи відправить Туреччина миротворців

Джерела видання у Міноборони Туреччини зазначили, що країна й надалі підтримуватиме всі "конструктивні ініціативи, спрямовані на встановлення миру в регіоні, забезпечення того, щоб Чорне море залишалося морем миру, та відбудову України".

Там зазначили, що слідкують за ініціативами, спрямованими на припинення війни в Україні у тісній координації з відповідними інституціями Туреччини.

Питання участі в місії (миротворча місія в Україні – 24 Канал), яке порушувалося в різних ЗМІ, але ще не було вміщено в концептуальну основу, буде оцінено спільно з усіма відповідними сторонами, якщо це буде визнано необхідним для встановлення регіональної стабільності та миру,

– зазначило джерело.

Водночас у Міністерстві оборони кажуть, що Туреччина є невід'ємною частиною європейської архітектури безпеки з її оборонною промисловістю.