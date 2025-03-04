Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Игоря Брусила в эфире телемарафона. К слову, подобные предложения ранее доносились и из Европы.

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Как будет выглядеть первоначальное перемирие с Россией

По слова Брусила, "режим тишины" можно начать там, где его можно контролировать.

Соответственно, и звучит предложение сейчас о прекращении огня в воздухе и на море, что предусматривает запрет на нанесение ракетных ударов, на удары оружием большого радиуса действия и на КАБы,

– отметил он.

На море, прежде всего, важно обеспечить безопасность морских коридоров, продовольственную безопасность и инфраструктурных гражданских объектов – объектов энергетической инфраструктуры.

По словам Зеленского, предлагаемое им перемирие включает запрет ракет, дальнобойных дронов, бомбардировок энергетической и другой гражданской инфраструктуры – и немедленное перемирие на море, если Россия сделает то же самое.

Глава государства считает, что после этого Украина очень быстро пройдет все следующие этапы и вместе с США сможет договориться о сильном окончательном соглашении.