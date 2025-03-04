Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заступника керівника Офісу президента Ігоря Брусила в ефірі телемарафону. До слова, подібні пропозиції раніше долинали і з Європи.

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Як виглядатиме першопочаткове перемир'я з Росією

За слова Брусила, "режим тиші" можна почати там, де його можна контролювати.

Відповідно, і звучить пропозиція зараз про припинення вогню в повітрі та на морі, що передбачає заборону на завдання ракетних ударів, на удари зброєю великого радіуса дії та на КАБи,

– зазначив він.

На морі, перш за все, важливо забезпечити безпеку морських коридорів, продовольчу безпеку та інфраструктурних цивільних об'єктів – об'єктів енергетичної інфраструктури.

За словами Зеленського, пропоноване ним перемир'я включає заборону ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури – і негайне перемир’я на морі, якщо Росія зробить те ж саме.

Глава держави вважає, що після цього Україна дуже швидко пройде всі наступні етапи й разом зі США зможе домовитися про сильну остаточну угоду.