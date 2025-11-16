Украина достигла соглашения с Грецией по импорту газа, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский 17 ноября сообщил, что Украина будет импортировать газ из Греции. Это соглашение поможет обеспечить энергоснабжение украинцам на предстоящую зиму.

Оно покроет почти два миллиарда евро, необходимые для импорта газа, чтобы компенсировать потери в украинской добыче, вызванные российскими атаками. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Зеленского во время пресс-конференции с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.

Что сказал Зеленский о соглашении с Грецией?

Греческая DEPA COMMERCIAL S.M.S.А и НАК "Нафтогаз Украины" торжественно подписали договор о продаже природного газа в Украину. По заявлению премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, американский сжиженный газ будут поставлять "с юга на север" – от греческого Александруполиса до украинской Одессы.

Фактически каждую ночь россияне наносят удары по нашей инфраструктуре. Больше всего по энергетической. Большинство электростанций в Украине, наша добыча газа, наши тепловые электростанции стали мишенями для ракет, баллистических ракет, беспилотников, иранских дронов, северокорейских ракет,

– отметил Зеленский.

Он добавил, что поставки газа начнутся уже в январе 2026 года. Кроме этого соглашения, удалось достичь и других долгосрочных договоренностей.

Общение Владимира Зеленского и Кириакоса Мицотакиса с журналистами: видео Офиса Президента

Зеленский также отметил, что Украина готовит соглашение с Францией по значительному усилению украинской боевой авиации, противовоздушной обороны и других оборонных возможностей.

В понедельник, 17 ноября, украинский лидер планирует отправиться в Париж для переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. После этого Зеленский посетит Испанию, которая присоединилась к партнерам в инициативах, что действительно помогают Украине. Также Киев рассчитывает на помощь США, Польши и Азербайджана.

Визит Зеленского в Грецию: коротко о главном