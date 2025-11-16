Україна досягла угоди з Грецією щодо імпорту газу, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський 17 листопада повідомив, що Україна імпортуватиме газ із Греції. Ця угода допоможе забезпечити енергопостачання українцям на майбутню зиму.

Вона покриє майже два мільярди євро, необхідні для імпорту газу, щоб компенсувати втрати в українському видобутку, спричинені російськими атаками. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Зеленського під час пресконференції з прем'єром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Дивіться також Україна підготувала домовленість із Грецією щодо постачання газу, – Зеленський

Що сказав Зеленський про угоду з Грецією?

Грецька DEPA COMMERCIAL S.M.S.А та НАК "Нафтогаз Україна" урочисто підписали договір про продаж природного газу в Україну. За заявою прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса, американський скраплений газ постачатимуть "з півдня на північ" – від грецького Александруполіса до української Одеси.

Фактично щоночі росіяни завдають ударів по нашій інфраструктурі. Найбільше по енергетичній. Більшість електростанцій в Україні, наш видобуток газу, наші теплові електростанції стали мішенями для ракет, балістичних ракет, безпілотників, іранських дронів, північнокорейських ракет,

– зазначив Зеленський.

Він додав, що постачання газу почнеться вже у січні 2026 року. Окрім цієї угоди, вдалося досягнути й інших довгострокових домовленостей.

Спілкування Володимира Зеленського та Кіріакоса Міцотакіса із журналістами: відео Офісу Президента

Зеленський також зазначив, що Україна готує угоду з Францією щодо значного посилення української бойової авіації, протиповітряної оборони та інших оборонних можливостей.

У понеділок, 17 листопада, український лідер планує вирушити до Парижа для переговорів з президентом Франції Емманюелем Макроном. Після цього Зеленський відвідає Іспанію, яка приєдналася до партнерів в ініціативах, що дійсно допомагають Україні. Також Київ розраховує на допомогу США, Польщі та Азербайджану.

Візит Зеленського до Греції: коротко про головне