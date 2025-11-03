Укр Рус
3 ноября, 08:50
Редкоземель в обмен на тарифы: в США раскрыли детали сделки Трампа и Си

Ирина Гайдук
  • Китай согласился приостановить экспортные ограничения на редкоземельные металлы в обмен на смягчение экспортных ограничений США для китайских компаний.
  • США и Китай договорились об уменьшении тарифов на фентанил и закупку китайской стороной американской сельхозпродукции, в частности сои.

Китай фактически приостановит дополнительные экспортные ограничения на критически важные редкоземельные металлы, введенные недавно. Также Пекин прекратит расследование против компаний из США, которые работают в сфере производства полупроводников.

Что предусматривает соглашение Трампа и Си?

Об этом сообщили в Белом доме, опубликовав детали торговой сделки, которой на прошлой неделе достигли президент Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Договоренности двух лидеров предусматривают, что Китай "в интересах американских конечных потребителей и их поставщиков во всем мире” выдаст общие лицензии на экспорт ряда редкоземельных металлов:

  • галлия;
  • германия;
  • сурьмы;
  • и графита.

Это фактически означает отмену контроля, который Пекин ввел в апреле 2025 года и октябре 2022 года, – 
уточнили в Белом доме.

Ранее США и Китай согласились, что Пекин на год приостановит действие еще более строгих ограничений на редкоземель, которые были объявлены в октябре 2025-го.

Также в администрации Трампа сообщили, что в рамках соглашения с США Китай прекратит антимонопольные, антидемпинговые и антикоррупционные расследования в отношении американских производителей микрочипов, в частности Nvidia и Qualcomm.

Зато Белый дом в ответ ослабит тарифные требования:

  • приостановит действие части так называемых "зеркальных тарифов" Трампа на китайские товары еще на один год;
  • откажется от введения 100% пошлин на экспорт из Китая в США, которые планировали ввести с ноября.

В Вашингтоне отметили, что Китай согласился приостановить ограничения на экспорт редкоземельных металлов в обмен на согласие США смягчить экспортные ограничения для китайских компаний, которые занимаются поставками технологий. На прошлой неделе Вашингтон решил не расширять эти ограничения в течение 1 года, пишет Reuters.

Важно! Вместе с тем эксперты убеждены, что договоренности Трампа и Си могут оказаться лишь краткосрочным перемирием, ведь они будут действовать только год и не решают всех противоречий между странами. В частности, соглашение не охватывает геополитические вопросы, например, Тайвань и войну России против Украины.

О чем еще договорились США и Китай?

  • Дональд Трамп согласился снизить тариф на импорт фентанила из Китая – с 20% до 10%. Он заявил, что принял это решение после обещания китайского лидера Си Цзиньпина сделать все возможное, чтобы остановить потоки этого вещества в Соединенные Штаты.

  • По результатам переговоров двух лидеров общий уровень тарифов на китайские товары будет снижен с 57% до 47%. В то же время Пекин пообещал существенно нарастить закупки американской сельскохозяйственной продукции, прежде всего сои, что должно стать поддержкой для фермеров США.

  • Кроме того, Вашингтон сообщил, что Китай позволит нидерландской компании Nexperia BV возобновить работу своих производственных мощностей в стране. Этот шаг должен уменьшить риски дефицита микрочипов, который мог поставить под угрозу производство автомобилей и других высокотехнологичных товаров на фоне обострения торгового противостояния.