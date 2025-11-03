Рідкісноземи в обмін на тарифи: в США розкрили деталі угоди Трампа та Сі

Китай фактично призупинить додаткові експортні обмеження на критично важливі рідкісноземельні метали, запроваджені нещодавно. Також Пекін припинить розслідування проти компаній з США, які працюють у сфері виробництва напівпровідників.

Що передбачає угода Трампа та Сі?

Про це повідомили у Білому домі, опублікувавши деталі торгівельної угоди, якої минулого тижня досягли президент Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Домовленості двох лідерів передбачають, що Китай "в інтересах американських кінцевих споживачів і їхніх постачальників у всьому світі” видасть загальні ліцензії на експорт низки рідкісноземельних металів:

галію;

германію;

сурми;

та графіту.

Це фактично означає скасування контролю, який Пекін запровадив у квітні 2025 року та жовтні 2022 року, –

уточнили у Білому домі.

Раніше США та Китай погодилися, що Пекін на рік призупинить дію ще суворіших обмежень на рідкісноземи, які були оголошені у жовтні 2025-го.

Також в адміністрації Трампа повідомили, що у межах угоди зі США Китай припинить антимонопольні, антидемпінгові та антикорупційні розслідування щодо американських виробників мікрочипів, зокрема Nvidia та Qualcomm.

Натомість Білий дім у відповідь послабить тарифні вимоги:

призупинить дію частини так званих "дзеркальних тарифів" Трампа на китайські товари ще на один рік;

відмовиться від запровадження 100% мит на експорт з Китаю до США, які планували увести з листопада.

У Вашингтоні наголосили, що Китай погодився призупинити обмеження на експорт рідкісноземельних металів в обмін на згоду США пом’якшити експортні обмеження для китайських компаній, які займаються постачанням технологій. Минулого тижня Вашингтон вирішив не розширювати ці обмеження протягом 1 року, пише Reuters.

Важливо! Разом з тим експерти переконані що домовленості Трампа та Сі можуть виявитися лише короткостроковим перемир’ям, адже вони діятимуть лише рік і не вирішують усіх суперечностей між країнами. Зокрема, угода не охоплює геополітичні питання, наприклад, Тайвань і війну Росії проти України.

Про що ще домовилися США та Китай?