Орбан хочет польстить Трампу масштабной сделкой, чтобы не потерять российскую нефть

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на этой неделе посетит президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. Самой чувствительной темой их переговоров, по всем признакам, станет энергетика.

Какое предложение приготовила Венгрия?

По информации из правительственных источников, Орбан готовится предложить Трампу масштабную энергетическую сделку, передает 24 Канал со ссылкой на издание Index.

В своем предложении Вашингтону Будапешт будет просить признать, что по историческим, географическим и техническим причинам Венгрия в ближайшее время не может отказаться от российских нефти и газа.

Однако страна готова углубить сотрудничество с США в сфере ядерной энергетики, в частности относительно малых модульных реакторов, хранения топлива и отработанных элементов.

Источники добавляют, что за кулисами также готовится не только энергетическая, но и геополитическая сделка между США и Венгрией.

Венгерское правительство пытается балансировать между сохранением российских энергоресурсов и укреплением партнерства с Вашингтоном,

– отмечает издание.

Заметим, что ранее в интервью Орбан заявил, что попытается убедить Трампа предоставить Венгрии послабления по американским санкциям против российской нефти. А в венгерском правительстве уточнили, что лидеры во время встречи подпишут соглашения в сфере энергетики и обороны, пишет Bloomberg.

Важно! Встреча Орбана и Трампа запланирована на 7 ноября.

Почему соглашение важно для Венгрии и США?

По данным информированных чиновников, венгерское и американское правительства в течение последних недель активно готовят серьезную энергетическую сделку.

Для Венгрии определяющими остаются два момента:

обеспечить энергетическую безопасность и конкурентоспособность, в том числе за счет российских энергоресурсов;

углубить экономические отношения с США.

В то же время США ищут новые рынки сбыта, чтобы расширить экспорт своих энергоресурсов, прежде всего в сфере атомной энергетики и сжиженного газа (СПГ).

Стоит отметить, что пространство для действий США в нефтяном секторе региона ограничено, зато атомная энергетика и природный газ точно будут в повестке дня переговоров,

– отмечает издание.

Вместе с тем Вашингтон стремится как можно быстрее завершить войну между Россией и Украиной, и американские санкции против российской нефти, которых стремится избежать Венгрия, имеют важное значение в этом контексте.

Стоит знать! Трамп ранее говорил, что Орбан просил об исключении из санкций на российскую нефть, но ему якобы отказали.

Как США давят на Венгрию по нефти из России?