Орбан хоче улестити Трампа масштабною угодою, аби не втратити російську нафту
- Угорщина готує пропозицію для США, зберігаючи російську нафту, але поглиблюючи співпрацю в ядерній енергетиці.
- Орбан сподівається на послаблення санкцій та підписання угод в енергетичній та оборонній сферах під час зустрічі з Трампом.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан цього тижня відвідає президента США Дональда Трампа у Вашингтоні. Найчутливішою темою їхніх переговорів, за всіма ознаками, стане енергетика.
Яку пропозицію приготувала Угорщина?
За інформацією з урядових джерел, Орбан готується запропонувати Трампу масштабну енергетичну, передає 24 Канал з посиланням на видання Index.
Дивіться також Європа перекриває газ Росії: хто постраждає найбільше та як це вплине на доходи Кремля
- У своїй пропозиції Вашингтону Будапешт проситиме визнати, що з історичних, географічних і технічних причин Угорщина найближчим часом не може відмовитися від російської нафти й газу.
- Однак країна готова поглибити співпрацю зі США у сфері ядерної енергетики, зокрема щодо малих модульних реакторів, зберігання палива та відпрацьованих елементів.
Джерела додають, що за лаштунками також готується не лише енергетична, а й геополітична угода між США та Угорщиною.
Угорський уряд намагається балансувати між збереженням російських енергоресурсів і зміцненням партнерства з Вашингтоном,
– зазначає видання.
Зауважимо, що раніше в інтерв'ю Орбан заявив, що спробує переконати Трампа надати Угорщині послаблення щодо американських санкцій проти російської нафти. А в угорському уряді уточнили, що лідери під час зустрічі підпишуть угоди у сфері енергетики та оборони, пише Bloomberg.
Важливо! Зустріч Орбана та Трампа запланована на 7 листопада.
Чому угода важлива для Угорщини та США?
За даними поінформованих чиновників, угорський та американський уряди впродовж останніх тижнів активно готують серйозну енергетичну угоду.
Для Угорщини визначальними залишаються два моменти:
- забезпечити енергетичну безпеку та конкурентоспроможність, у тому числі за рахунок російських енергоресурсів;
- поглибити економічні відносини зі США.
Водночас США шукають нові ринки збуту, щоб розширити експорт своїх енергоресурсів, насамперед у сфері атомної енергетики та скрапленого газу (СПГ).
Варто зазначити, що простір для дій США у нафтовому секторі регіону обмежений, натомість атомна енергетика і природний газ точно будуть у порядку денному переговорів,
– наголошує видання.
Разом з тим Вашингтон прагне якнайшвидше завершити війну між Росією та Україною, і американські санкції проти російської нафти, яких прагне уникнути Угорщина, мають важливе значення у цьому контексті.
Варто знати! Трамп раніше говорив, що Орбан просив про виняток із санкцій на російську нафту, але йому нібито відмовили.
Як США тиснуть на Угорщину щодо нафти з Росії?
Минулого місяця Дональд Трамп заявив, що наполягатиме на припиненні Угорщиною закупівель російської нафти. Політик навіть пообіцяв особисто обговорити це питання з прем’єр-міністром Віктором Орбаном, з яким у нього давні дружні зв’язки.
Втім, розмова не дала очікуваних результатів. Орбан рішуче відкинув вимогу Вашингтона, наголосивши, що відмова від російських енергоносіїв стане “ударом по серцю” угорської економіки.
22 жовтня Міністерство фінансів США оголосило про нові санкції проти нафтових гігантів Росії – "Роснефті" та "Лукойла", а також десятків їхніх дочірніх компаній. Унаслідок цього Будапешт опинився перед серйозним викликом: енергетична безпека країни під загрозою, адже більшість нафти та газу Угорщина досі отримує з Росії.