Можно ли жить за границей и получать украинскую пенсию за границей

После начала широкомасштабного вторжения многие украинцы были вынуждены выехать за границу, в том числе и люди пенсионного возраста. Как жить за границей и получать пенсию из Украины, читайте дальше.

Кто может получать украинскую пенсию за рубежом

Пенсионеры, которые выехали за границу – не теряют права на пенсию, если выполняют условия, определенные украинским законодательством, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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В частности, те украинцы, которые выехали за границу и там достигли пенсионного возраста, имеют возможность оформить пенсию дистанционно.

Украинцы, которые выехали за границу и, находясь там, достигли пенсионного возраста, могут оформить пенсию дистанционно, с помощью вебпортала электронных услуг Пенсионного фонда Украины,

– сообщили на сайте.

Таким образом, пенсионные выплаты можно получать или на карточку украинского банка, или через международные почтовые переводы Укрпочтой.