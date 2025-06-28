Кто может получать украинскую пенсию за рубежом
Пенсионеры, которые выехали за границу – не теряют права на пенсию, если выполняют условия, определенные украинским законодательством, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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В частности, те украинцы, которые выехали за границу и там достигли пенсионного возраста, имеют возможность оформить пенсию дистанционно.
Украинцы, которые выехали за границу и, находясь там, достигли пенсионного возраста, могут оформить пенсию дистанционно, с помощью вебпортала электронных услуг Пенсионного фонда Украины,
– сообщили на сайте.
Таким образом, пенсионные выплаты можно получать или на карточку украинского банка, или через международные почтовые переводы Укрпочтой.
Как оформить пенсию дистанционно
Чтобы оформить пенсию онлайн, необходимо авторизоваться на портале Пенсионного фонда Украины, перейти в раздел "О пенсионном обеспечении" и выбрать опцию "Заявление о назначении пенсии". После этого нужно заполнить электронную форму и прикрепить копии необходимых документов.