Нефтегазовые доходы России сократятся: страна готовится потерять до 14% доходов

В связи с глобальными изменениями на энергетическом рынке, Россия прогнозирует сокращение нефтегазовых доходов в ближайшие три года. Об основных факторах этого падения читайте далее.

Россия ожидает сокращения нефтегазовых доходов

Согласно трехлетнему бюджету, опубликованным Bloomberg, ключевой источник финансирования России уменьшится на 14% в период с 2024 по 2027 годы. Это, свою очередь, может повлиять на войну в Украине и растущие военные расходы Москвы.

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Ожидается, что в 2024 году нефтегазовая отрасль России заплатит 10,94 триллиона рублей (около 118 миллиардов долларов) налогов, что на 3,3% меньше прогноза. А доходы отрасли снизятся в следующие два года и достигнут 9,77 триллиона рублей в 2027 году.

Интересно! Последние прогнозы свидетельствуют о снижении доходов из-за ослабления мировых энергетических рынков. Средняя экспортная цена российской нефти может упасть ниже 70 долларов за баррель со следующего года.

Нефть также может подешеветь вследствие роста популярности возобновляемых источников энергии. Кроме того, средние контрактные цены на российский газ, как ожидается, будут снижаться также до 2027 года.