Пенсия сократится на 75 %: кого из украинцев переведут на неполные выплаты

Государство имеет законное право существенно сократить ежемесячные выплаты отдельной категории граждан. Такой механизм действует автоматически, но оставляет возможность вернуть свои деньги при определенных условиях.

Кому сократят выплаты в сентябре?

Отдельные категории украинцев получают лишь часть своей законной пенсии, если они находятся на полном государственном иждивении. Речь идет прежде всего о пожилых людях, проживающих в специализированных домах-интернатах или пансионатах, о чем сообщает ПФУ.

Согласно действующим правилам, таким лицам выплачивают лишь 25% от назначенной суммы. Этот порядок вступает в силу с первого числа месяца, следующего за тем, когда пенсионера официально взяли на государственное обеспечение.

Как это повлияет на ваши деньги и есть ли исключения?

Такой механизм введен, чтобы избежать двойного финансирования, ведь расходы на питание, лечение и проживание уже покрываются из бюджета. Однако, если размер вашей пенсии превышает стоимость содержания в учреждении, государство обязано выплатить вам эту разницу.

Важно помнить, что в любом случае на вашем банковском счете должно оставаться не менее четверти от ежемесячной пенсии для покрытия личных нужд. В то же время граждане, имеющие особые заслуги перед Украиной, продолжают получать свои деньги в полном объеме без каких-либо вычетов.

Что делать, если у вас есть иждивенцы или вы временно выехали?

Если пенсионер находится в интернате, но у него есть нетрудоспособные члены семьи, средства распределяются иначе. Четверть суммы остается у получателя пенсии, а до 50 % выплачивается его родственникам, нуждающимся в поддержке.

Также выплаты полностью возобновляются, если человек временно покидает учреждение, например, уезжает в отпуск или ложится в больницу. За этот период, с даты выезда до возвращения включительно, деньги начисляются в размере 100%.

Что за решения относительно пенсионных надбавок принимались ранее?

Напомним, что государство регулярно пересматривает формы социальной поддержки. Как уже сообщалось, недавно Пенсионный фонд разъяснил условия отмены надбавок для почетных доноров, получивших этот статус после 26 января 2026 года.

В то же время неработающие военные пенсионеры сохранили право на доплаты за содержание нетрудоспособных родственников, размер которых может достигать почти 2600 гривен. Все эти нормы, как и правила для лиц, находящихся на государственном иждивении, закреплены в Законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и призваны сбалансировать социальные расходы.