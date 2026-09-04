Кому скоротять виплати у вересні?

Окремі категорії українців отримують лише частину своєї законної пенсії, якщо вони перебувають на повному державному утриманні. Йдеться насамперед про літніх людей, які проживають у спеціалізованих будинках-інтернатах або пансіонатах, про що повідомляє ПФУ.

За чинними правилами, таким особам виплачують лише 25% від призначеної суми. Цей порядок починає діяти з першого числа місяця, наступного за тим, коли пенсіонера офіційно взяли на забезпечення держави.

Як це вплине на ваші гроші та чи є винятки?

Такий механізм запроваджено, щоб уникнути подвійного фінансування, адже витрати на харчування, лікування та проживання вже покриває бюджет. Проте, якщо розмір вашої пенсії перевищує вартість утримання в закладі, держава зобов'язана виплатити вам цю різницю.

Важливо пам'ятати, що у будь-якому разі на вашому банківському рахунку має залишатися не менше чверті від щомісячної пенсії для покриття особистих потреб. Водночас громадяни, які мають особливі заслуги перед Україною, продовжують отримувати свої гроші у повному обсязі без жодних відрахувань.

Що робити, якщо у вас є утриманці або ви тимчасово виїхали?

Якщо пенсіонер перебуває в інтернаті, але має непрацездатних членів сім'ї, фінанси розподіляються інакше. Чверть суми залишається власнику пенсії, а до 50% виплачують його родичам, які потребують підтримки.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Також виплати повністю відновлюються, якщо людина тимчасово покидає заклад, наприклад, їде у відпустку або лягає в лікарню. За цей період, від дати вибуття до повернення включно, гроші нараховуються у 100% розмірі.

Які рішення щодо пенсійних надбавок ухвалювалися раніше?

Нагадаємо, що держава регулярно переглядає формати соціальної підтримки. Як вже повідомлялося, нещодавно Пенсійний фонд роз'яснив умови скасування надбавок для почесних донорів, які отримали цей статус після 26 січня 2026 року.

Водночас непрацюючі військові пенсіонери зберегли право на доплати за утримання непрацездатних родичів, розмір яких може сягати майже 2600 гривень. Усі ці норми, як і правила для осіб на державному утриманні, закріплені в Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та покликані збалансувати соціальні видатки.