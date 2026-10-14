Пенсии по инвалидности уменьшат: кому уменьшат часть выплат

Прохождение очередной медицинской проверки может стать неприятным сюрпризом для части украинцев. Некоторые граждане рискуют обнаружить, что на их счетах остались значительно меньшие суммы, или вообще временно лишиться государственной поддержки.

При каких условиях выплаты могут быть сокращены или приостановлены

После повторной оценки состояния здоровья размер пенсии по инвалидности может измениться, если человеку присвоят другую группу. В случае неявки на комиссию в установленный срок начисление средств вообще приостанавливают, что сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Тернопольской области.

Перерасчет в сторону уменьшения происходит, если лицу устанавливают более низкую группу инвалидности (например, вместо второй – третью). В таком случае пенсию в новом размере начинают выплачивать со дня изменения группы, а прежнюю сумму человек получает только до конца текущего месяца.

Если же группу подтверждают без изменений, сама процедура проверки не влияет на сумму, и выплаты остаются на прежнем уровне.

Что произойдет, если проигнорировать комиссию или утратить статус

Если врачи признают, что у человека больше нет инвалидности, деньги будут выплачиваться только до конца месяца, после чего финансирование полностью прекращается. Когда же пенсионер просто не явится на освидетельствование в назначенное время, выплаты автоматически приостанавливаются с первого числа следующего месяца.

Однако стоит помнить, что во время действия военного положения существуют исключения. Для отдельных категорий граждан правительство предусмотрело особые условия продолжения выплат, если физически пройти медицинскую процедуру невозможно по уважительным причинам.

Можно ли вернуть деньги за пропущенный период

Закон позволяет возобновить выплаты, если человек пропустил комиссию по уважительным причинам, а во время следующего осмотра вновь подтвердил свой статус. ПФУ может компенсировать средства за весь период приостановки, но не более чем за три последних года.

Если же выплаты были отменены из-за временного восстановления здоровья, а впоследствии инвалидность вернулась, ранее назначенную пенсию возобновят.

Важно! Главное условие – с момента приостановки выплат должно пройти не более пяти лет. Если прошло больше времени, пенсию придется оформлять заново на общих основаниях.

Как подготовиться к проверке и какие решения принимались ранее

Чтобы не остаться без денег, стоит заранее узнать дату повторного осмотра и собрать все свежие медицинские справки, подтверждающие ваше состояние. Если вы понимаете, что не успеваете на комиссию, обязательно выясните процедуру переноса и сохраните документы, подтверждающие уважительную причину вашего отсутствия.

Напомним, ранее мы уже подробно разбирали подобные ситуации и объясняли, что делать, если пенсию по инвалидности прекратили, и какие шаги помогут возобновить выплаты. Главное правило в таких случаях – не игнорировать требования ПФУ и своевременно поддерживать связь с медицинскими комиссиями.