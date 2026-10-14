За яких умов виплати можуть урізати або зупинити

Після повторного оцінювання стану здоров'я розмір пенсії по інвалідності може змінитися, якщо людині призначать іншу групу. У разі неявки на комісію у визначений строк нарахування коштів взагалі призупиняють, про що пише Головне управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області.

Перерахунок у бік зменшення відбувається, якщо особі встановлюють нижчу групу інвалідності (наприклад, замість другої – третю). У такому випадку пенсію в новому розмірі починають виплачувати з дня зміни групи, а попередню суму людина отримує лише до кінця поточного місяця.

Якщо ж групу підтверджують без змін, сама процедура перевірки не впливає на суму, і виплати залишаються на колишньому рівні.

Що станеться, якщо проігнорувати комісію або втратити статус

Якщо лікарі визнають, що людина більше не має інвалідності, гроші виплачуватимуть лише до кінця місяця, після чого фінансування повністю припиняється. Коли ж пенсіонер просто не з'являється на оцінювання у визначений час, виплати автоматично ставлять на паузу з першого числа наступного місяця.

Проте варто пам'ятати, що під час дії воєнного стану існують винятки. Для окремих категорій громадян уряд передбачив особливі умови продовження виплат, якщо фізично пройти медичну процедуру неможливо з поважних причин.

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Чи можливо повернути свої гроші за пропущений період

Закон дозволяє поновити виплати, якщо людина пропустила комісію з поважних причин, а під час наступного огляду знову підтвердила свій статус. ПФУ може компенсувати кошти за весь період призупинення, але не більше ніж за три останні роки.

Якщо ж виплати скасували через тимчасове відновлення здоров'я, а згодом інвалідність повернулася, раніше призначену пенсію поновлять.

Важливо! Головна умова, аби з моменту зупинки виплат має минути не більше п'яти років. Якщо пройшло більше часу, пенсію доведеться оформлювати заново на загальних підставах.

Як підготуватися до перевірки та які рішення ухвалювалися раніше

Щоб не залишитися без грошей, варто заздалегідь дізнатися дату повторного огляду та зібрати всі свіжі медичні довідки, які підтверджують ваш стан. Якщо ви розумієте, що не встигаєте на комісію, обов'язково з'ясуйте процедуру перенесення та збережіть документи, які підтверджують поважну причину вашої відсутності.

Нагадаємо, раніше ми вже детально розбирали схожі ситуації та пояснювали, що робити, якщо пенсію по інвалідності припинили та які кроки допоможуть відновити виплати. Головне правило у таких випадках – не ігнорувати вимоги ПФУ та вчасно комунікувати з медичними комісіями.