Почему вы можете потерять 20% от пенсии в октябре

Пенсионеры могут потерять почти 20% от пенсии в октябре. Так произойдет, если они не сообщат ПФУ об определенных изменениях.

О чем нужно извещать ПФУ

Пенсионер обязан сообщать ПФУ о трудоустройстве или увольнении с работы. Это же правило касается начала или окончания предпринимательской деятельности, сообщает Пенсионный фонд.

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Отсутствие дохода от предпринимательской деятельности не является основанием относить пенсионера к неработающему лицу. До того момента, пока не будет предоставлена информация о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности ФЛП, лицо считаетесь работающим пенсионером,

– отмечают в ПФУ.

Обратите внимание! Сообщать ПФУ об изменениях надо в течение 10 дней.

Если лицо не сообщает ПФУ о трудоустройстве, ему могут начисляться "лишние" выплаты. Чтобы компенсировать эти расходы, Пенсионный фонд имеет право "забирать" до 20% от пенсии. Такие штрафные санкции вводятся, если гражданин не возвращает деньги самостоятельно.

Обратите внимание! Сообщить ПФУ об увольнении нужно, поскольку пенсия, благодаря этому может стать больше. Так происходит, ведь некоторые надбавки и повышения предоставляются только неработающим лицам.