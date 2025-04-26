Кто входит в состав семьи льготника

Различные льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг может получить не только льготник. Они также предоставляются его семье.

Состав семьи льготника в 2025 году

Речь идет о близких родственниках человека, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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К членам семьи льготника при предоставлении льгот относятся лица, на которых распространяются льготы:

жена (муж);

несовершеннолетние дети (до 18 лет);

неженатые совершеннолетние дети, признаны лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы;

нетрудоспособные родители;

лицо, которое находится под опекой или попечительством льготника и проживает вместе с ним.

Важно! Жилищные льготы предоставляются с учетом доходов граждан и назначаются на 12 месяцев от месяца когда такое право возникает, но не более чем до последнего дня календарного года определения такого права.

Какие льготы могут получить украинцы

Согласно информации ПФУ, люди могут получить льготы по следующим услугам:

пользование жильем (квартирная плата, плата за услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий);

управление многоквартирным домом, коммунальных услуг (централизованное снабжение холодной воды, централизованное снабжение горячей воды, водоотведение, тепло и электроснабжение, природный газ (в том числе услуги по транспортировке, распределения и поставки), централизованное отопление, вывоз бытовых отходов);

пользование твердым бытовым топливом, сжиженным газом.

Как получить льготы в Украине

Для оформления льгот на жилищно-коммунальные услуги следует с заявлением и всеми необходимыми документами в ПФУ. Это можно сделать лично, но также через мобильное приложение Пенсионного фонда Украины, вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или отправить документы по почте.

Обратите внимание! Также подать заявление возможно через официальный сайт Минсоцполитики и интегрированные с ним информационные системы органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

