Экономический рост и инфляция: в НБУ сказали, чего ждать украинцам в этом году
С экономической точки зрения 2024 год будет отличаться от предыдущего. Еще в начале прошлого года прогнозировался рост экономики на уровне до 1%, но по факту был 5% роста экономики.
Об этом 24 Каналу рассказал экономист и член совета НБУ Василий Фурман, добавив, что есть разные прогнозы. Если рассматривать прогноз Национального банка, то в начале года рост экономики должен был быть на уровне 3,6%.
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Какова общая ситуация в экономике
В конце 2023 года Национальный банк пересмотрел прогноз и говорил о росте экономики на уровне около 3%. Также стоит принять во внимание удары врага по энергетической и портовой инфраструктуре. Это сразу свидетельствует о минус 0,6% роста экономики.
Нацбанк через полтора месяца будет обновлять макропрогноз. Мы увидим обновленные показатели по инфляции. Например, благодаря различным успешным действиям Национального банка и правительства нам удалось сохранить макроэкономическую ситуацию такую, как в прошлом году.
Инфляция на конец 2023 года была около 5%. На конец апреля она составляла 3,2%, и по прогнозам Национального банка Украины инфляция увеличится во втором полугодии 2024-го, а на конец года будет составлять около 8%. Затем "развернется" и уже на конец следующего года будет составлять примерно 5%,
– подчеркнул Василий Фурман.
Относительно такого важного показателя, как золото-валютные резервы, то есть финансовой подушки украинской гривны, они прогнозируются Национальным банком на достаточно высоком уровне. Если говорим о 2024 году, то это 42 миллиардов долларов, а на 2025 – 43 миллиарда, поэтому ситуация непростая.
Также на рынке труда у нас есть дефицит кадров, что негативно влияет на экономический рост.
Экономический рост будет
Если говорим о банковском кредитовании, то в 2023 году банки очень активно использовали программу 579 – государственную программу поддержки бизнеса. Теперь банки сами готовы расширять кредитование.
Например, в одних – это рост кредитных портфелей, в других – потребительское, ипотечное, корпоративное кредитование, малый и средний бизнес, то есть банковская система работает надежно как в прошлом году, так и в этом,
– отметил экономист.
Если резюмировать, то война негативно влияет на государство, бизнес, населения. Но по базовому сценарию у нас будет экономический рост, а макроэкономическая валютная останется стабильной. В этом важную роль играет помощь международных партнеров.
Ситуация в экономике: последние новости
- В Украине повысили цены на электроэнергию. Теперь за киловатт-час придется заплатить 4,32. Но, по словам премьера Дениса Шмыгаля, даже такая цена не покрывает рыночную стоимость электроэнергии. Оптимальная стоимость в пределах 7 – 8 гривен.
- Для пенсионеров не планируют вводить индексацию пенсий летом 2024 года. По состоянию на 1 апреля почти 30% граждан получают пенсию до 3 000 гривен. Рост в июне будет для пенсионеров старше 70 лет, которые имеют пенсию менее 10 340,35 гривен. Размер надбавок будет колебаться от 300 до 500 грн.
- В июне курс доллара изменился из-за девальвации гривны. С начала 2024 года гривна просела на 6,7% – до 40,53 гривны. В середине июня ожидается, что на наличном рынке доллар будет стоить 40 – 41,2 гривны, евро – 43 – 46 гривен.