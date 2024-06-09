Экономический рост и инфляция: в НБУ сказали, чего ждать украинцам в этом году

С экономической точки зрения 2024 год будет отличаться от предыдущего. Еще в начале прошлого года прогнозировался рост экономики на уровне до 1%, но по факту был 5% роста экономики.

Об этом 24 Каналу рассказал экономист и член совета НБУ Василий Фурман, добавив, что есть разные прогнозы. Если рассматривать прогноз Национального банка, то в начале года рост экономики должен был быть на уровне 3,6%.

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Какова общая ситуация в экономике

В конце 2023 года Национальный банк пересмотрел прогноз и говорил о росте экономики на уровне около 3%. Также стоит принять во внимание удары врага по энергетической и портовой инфраструктуре. Это сразу свидетельствует о минус 0,6% роста экономики.

Нацбанк через полтора месяца будет обновлять макропрогноз. Мы увидим обновленные показатели по инфляции. Например, благодаря различным успешным действиям Национального банка и правительства нам удалось сохранить макроэкономическую ситуацию такую, как в прошлом году.

Инфляция на конец 2023 года была около 5%. На конец апреля она составляла 3,2%, и по прогнозам Национального банка Украины инфляция увеличится во втором полугодии 2024-го, а на конец года будет составлять около 8%. Затем "развернется" и уже на конец следующего года будет составлять примерно 5%,

– подчеркнул Василий Фурман.

Относительно такого важного показателя, как золото-валютные резервы, то есть финансовой подушки украинской гривны, они прогнозируются Национальным банком на достаточно высоком уровне. Если говорим о 2024 году, то это 42 миллиардов долларов, а на 2025 – 43 миллиарда, поэтому ситуация непростая.

Также на рынке труда у нас есть дефицит кадров, что негативно влияет на экономический рост.

Экономический рост будет

Если говорим о банковском кредитовании, то в 2023 году банки очень активно использовали программу 579 – государственную программу поддержки бизнеса. Теперь банки сами готовы расширять кредитование.

Например, в одних – это рост кредитных портфелей, в других – потребительское, ипотечное, корпоративное кредитование, малый и средний бизнес, то есть банковская система работает надежно как в прошлом году, так и в этом,

– отметил экономист.

Если резюмировать, то война негативно влияет на государство, бизнес, населения. Но по базовому сценарию у нас будет экономический рост, а макроэкономическая валютная останется стабильной. В этом важную роль играет помощь международных партнеров.

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