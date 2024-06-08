Тарифы для населения были установлены исходя из самой дешевой себестоимости. Об этом в эфире телемарафона рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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В чем причина повышения цены за свет

Как пояснил украинский глава правительства, новое повышение цены на электроэнергию в нашем государстве не покрыло рыночную стоимость электроэнергии. По состоянию на сегодня она колеблется в пределах 7 – 8 гривен.

Мы установили тариф 4,32, исходя из самой дешевой себестоимости. При этом в любом случае государство платит около 90 миллиардов гривен для того, чтобы обеспечить вот эту не рыночную, а вот такую цену для населения,

– рассказал Шмыгаль.

По его словам, покрытие себестоимости позволяет осуществлять накопление, уплату налогов, внесение большего количества налогов в бюджет двумя государственными компаниями, среди которых – "Энергоатом" и "Укргидроэнерго".

Подобные повышения тарифов, как утверждает премьер, позволяет им восстанавливаться. В частности, уплаченные налоги будут переведены в фонд поддержки, в фонд субсидий, специальный счет для выплаты субсидий людям.

"И второе направление, куда будут направлены средства... это собственно на ремонты энергетических блоков, на ремонты энергетического оборудования", – заверил украинский премьер-министр.

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