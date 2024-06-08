Тарифы для населения были установлены исходя из самой дешевой себестоимости. Об этом в эфире телемарафона рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Смотрите также Чем отличается тариф на свет для бытовых и небытовых потребителей
В чем причина повышения цены за свет
Как пояснил украинский глава правительства, новое повышение цены на электроэнергию в нашем государстве не покрыло рыночную стоимость электроэнергии. По состоянию на сегодня она колеблется в пределах 7 – 8 гривен.
Мы установили тариф 4,32, исходя из самой дешевой себестоимости. При этом в любом случае государство платит около 90 миллиардов гривен для того, чтобы обеспечить вот эту не рыночную, а вот такую цену для населения,
– рассказал Шмыгаль.
По его словам, покрытие себестоимости позволяет осуществлять накопление, уплату налогов, внесение большего количества налогов в бюджет двумя государственными компаниями, среди которых – "Энергоатом" и "Укргидроэнерго".
Подобные повышения тарифов, как утверждает премьер, позволяет им восстанавливаться. В частности, уплаченные налоги будут переведены в фонд поддержки, в фонд субсидий, специальный счет для выплаты субсидий людям.
"И второе направление, куда будут направлены средства... это собственно на ремонты энергетических блоков, на ремонты энергетического оборудования", – заверил украинский премьер-министр.
Что известно о повышении тарифа на свет
- Тариф для населения с 1 июня составляет 4,32 гривны за киловатт-час. Ранее он был 2,64 гривны. В то же время в Минэнерго заявили, что сейчас рыночная стоимость одного киловатт-часа – более 7,5 гривны.
- Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук отметила, что дополнительные средства, которые получат благодаря повышению тарифа, направят на ремонтную кампанию и восстановление государственной генерации.
- Она добавила, что повышение цен – это вынужденный шаг. Его единственная причина – значительные потери украинской энергосистемы вследствие коварных вражеских ударов по электростанциям нашего государства.
- В то же время некоторые граждане могут получить частичную компенсацию за ЖКУ. Программа предусмотрена для тех украинцев, которые безвозмездно предоставляют свое жилье ВПО.
- Также для некоторых категорий людей предусмотрены льготы на оплату коммунальных услуг. Например, это касается многодетных семей и пенсионеров.