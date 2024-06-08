Тарифи для населення були встановлені виходячи з найдешевшої собівартості. Про це в етері телемарафону розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
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У чому причина підвищення ціни за світло
Як пояснив український очільник уряду, нове підняття ціни на електроенергію в нашій державі не покрило ринкову вартість електроенергії. Станом на сьогодні вона коливається в межах 7 – 8 гривень.
Ми встановили тариф 4,32, виходячи з найдешевшої собівартості. При цьому в будь-якому випадку держава сплачує близько 90 мільярдів гривень для того, щоб забезпечити ось цю не ринкову, а ось таку ціну для населення,
– розповів Шмигаль.
За його словами, покриття собівартості дозволяє здійснювати накопичення, сплату податків, внесення більшої кількості податків в бюджет двома державними компаніями, серед яких – "Енергоатом" та "Укргідроенерго".
Подібні підвищення тарифів, як стверджує прем'єр, дозволяє їм відновлюватись. Зокрема, сплачені податки будуть переведені у фонд підтримки, у фонд субсидій, спеціальний рахунок для виплати субсидій людям.
"І другий напрямок, куди будуть направлені кошти... це власне на ремонти енергетичних блоків, на ремонти енергетичного обладнання", – запевнив український прем'єр-міністр.
Що відомо про підвищення тарифу на світло
- Тариф для населення з 1 червня становить 4,32 гривні за кіловат-годину. Раніше він був 2,64 гривні. Водночас у Міненерго заявили, що нині ринкова вартість однієї кіловат-години – понад 7,5 гривні.
- Заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук зазначила, що додаткові кошти, які отримають завдяки підвищенню тарифу, спрямують на ремонтну кампанію та відновлення державної генерації.
- Вона додала, що підвищення цін – це вимушений крок. Його єдина причина – значні втрати української енергосистеми унаслідок підступних ворожих ударів по електростанціях нашої держави.
- Водночас деякі громадяни можуть отримати часткову компенсацію за ЖКП. Програма передбачена для тих українців, які безоплатно надають своє житло ВПО.
- Також для деяких категорій людей передбачені пільги на оплату комунальних послуг. Наприклад, це стосується багатодітних родин та пенсіонерів.