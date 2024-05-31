Китай поддерживает Россию: какими будут последствия этого сотрудничества

Китай остается важным государством на международной арене. Именно на китайские территории до сих пор находится много важных предприятий, принадлежащих иностранным компаниям.

Как на это сотрудничество реагирует Европа

Международное сообщество обеспокоено действиями Китая. Лидеры ЕС уже проводили переговоры с Си Цзиньпином относительно этой ситуации.

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Дэвид О'Салливан Специальный представитель Евросоюза по вопросам санкций Мы уже внесли в списки некоторые компании в Китае, которые, как мы определили, участвовали в этом обходе, и этот вопрос был поставлен перед китайскими властями на самом высоком уровне председателем Еврокомиссии фон дер Ляйен, председателем Европейского совета Мишелем, когда они провели саммит с главой Китая Си Цзиньпином в декабре прошлого года.

Отдельно О'Салливан отметил, что другие страны-члены ЕС также неоднократно поднимали этот вопрос. Речь, частности, о президенте Франции Эмманюэле Макроне и канцлере Германии Олафе Шольце.

Какова позиция Китая

Китай не поддерживает общие санкции против России. Отдельные ограничения в КНР вводятся, в частности, в банковском секторе, но о масштабном осуждении российских действий речь не идет.

Китайские власти уверяют, что Россия не получает от Китая товаров военного назначения. Однако, О'Салливан говорит, что эта продукция может легко попадать на российскую территорию Дело в том, что часть таких товаров имеет двойное назначение, а, следовательно, доступна для продажи в Россию.