S&P Global Ratings понизило рейтинг Эстонии, Латвии и Литвы из-за соседства с Россией

S&P Global Ratings снизило рейтинг рейтинги Эстонии, Латвии и Литвы из-за соседства с Россией. Это связано с геополитическими рисками и влиянием войны в Украине.

S&P Global Ratings понизило рейтинг

Позиции Литвы и Латвии опустились с показателя "А+" до "А". Зато рейтинг Эстонии перешел с "AA-" до "A+". Прогноз по всем странам – "стабильный".

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Снижение рейтинга отражает наше мнение, что влияние войны и региональные геополитические риски существенно повлияют на экономический рост в Балтийском регионе, а также на финансы и конкурентоспособность стран в среднесрочной перспективе,

– написали в агентстве.

Основными причинами снижения рейтинга Эстонии могли стать:

рост государственного долга;

бюджетный дефицит;

слабое состояние экономики страны.

Несмотря на это рейтинг Эстонии поддерживают сильные институты, крепкая экономическая и бюджетная политика и членство в ЕС и НАТО.

Показатели Латвии остались устойчивыми несмотря на войну в Украине, но переход к более быстрому экономическому росту и сокращение дефицита госбюджета могут замедлиться из-за увеличения расходов на приоритетные сферы, например безопасность и оборону.

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