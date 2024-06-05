S&P Global Ratings понизило рейтинг Эстонии, Латвии и Литвы из-за соседства с Россией
Источник:ERR
S&P Global Ratings снизило рейтинг рейтинги Эстонии, Латвии и Литвы из-за соседства с Россией. Это связано с геополитическими рисками и влиянием войны в Украине.
S&P Global Ratings понизило рейтинг
Позиции Литвы и Латвии опустились с показателя "А+" до "А". Зато рейтинг Эстонии перешел с "AA-" до "A+". Прогноз по всем странам – "стабильный".
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Снижение рейтинга отражает наше мнение, что влияние войны и региональные геополитические риски существенно повлияют на экономический рост в Балтийском регионе, а также на финансы и конкурентоспособность стран в среднесрочной перспективе,
– написали в агентстве.
Основными причинами снижения рейтинга Эстонии могли стать:
- рост государственного долга;
- бюджетный дефицит;
- слабое состояние экономики страны.
Несмотря на это рейтинг Эстонии поддерживают сильные институты, крепкая экономическая и бюджетная политика и членство в ЕС и НАТО.
Показатели Латвии остались устойчивыми несмотря на войну в Украине, но переход к более быстрому экономическому росту и сокращение дефицита госбюджета могут замедлиться из-за увеличения расходов на приоритетные сферы, например безопасность и оборону.
Кто больше всего предоставил денег Украине
- Евросоюз – 27,491 миллиарда долларов;
- США – 22,93 миллиарда долларов;
- МВФ – 7,168 миллиарда долларов;
- Япония – 4,207 миллиарда долларов;
- Канада – 3,646 миллиарда долларов;
- Великобритания – 2,038 миллиарда долларов;
- Всемирный банк – 2,045 миллиарда долларов;
- Германия – 1,689 миллиарда долларов;
- Европейский инвестиционный банк – 720 миллионов долларов.