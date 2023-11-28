Доллар существенно упал в цене: курс американской валюты на наличном рынке

За минувшие сутки доллар опустился в обменниках наиболее существенно. Валюта потеряла около 20 копеек при покупке обменниками. В то же время в банках и на черном рынке ценовая ситуация почти не изменилась.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 28 ноября, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,25 гривны (без изменений против 27 ноября), а продажа – 37,8 гривны (+5 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем производится по 40,47 гривны (+7 копеек), а продажа – в среднем за 41,05 гривны (+4 копейки).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,06 гривны (-19 копеек), а продажа – 37,71 гривны (+10 копеек), по данным finance.ua.

(-19 копеек), а продажа – (+10 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,47 гривны (-6 копеек), а продажа – 41,18 гривны (+12 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,5 гривны (без изменений), а продажа – 37,6 гривны (без изменений).

(без изменений), а продажа – (без изменений). Евро покупают по 40,75 гривны (-3 копейки), а продают за 40,92 гривны (-3 копейки).

Каким будет доллар зимой

В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой рассказал, что ситуация на наличном рынке будет зеркальной до положения дел на безналичном рынке. Следовательно, она будет с добавлением 1 – 1,5% к курсу на межбанке.

Кроме того, ожидается, что межкурсовая разница будет постепенно сокращаться, а до конца декабря будет составлять всего 1% (минимизация множественности валютных курсов).

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Еще один фактор, который больше будет касаться наличного рынка – сезонный (накануне праздников колебания на наличном рынке будут заметнее, чем обычно, ведь часть граждан может продать часть валюты для праздничных закупок).

Лесовой предполагает, что предложение на наличном рынке может увеличиться – где-то на 10 – 15% по сравнению с ноябрем. А это может влиять на сокращение разницы между курсами межбанка и наличным.

В декабрекурс доллара по прогнозам может быть