Военный сбор – на зарплаты ВСУ: что означает решение Верховной Рады о спецфонде госбюджета

Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает создание отдельного специального фонда в госбюджете для военного сбора. Известно, что все поступления из фонда будут направлять на зарплаты военнослужащим.

Что известно о новом законопроекте и спецфонде в бюджете?

О том, какие обновления по военному сбору предусматривает закон и сколько депутатов поддержали решение, пишет УНИАН.

Корреспонденты издания передают, что на заседании Верховной Рады в четверг, 14 мая, депутаты поддержали законопроект о военном сборе. Речь идет о направлении соответствующих средств в специальный фонд в государственном бюджете. Отмечается, что средства из фонда будут идти исключительно на зарплаты военным.

Заметьте! Закон предусматривает создание спецфонда для военного сбора и его работу в течение военного положения, а также 3 года после окончания войны.

"За" проголосовали 226 нардепов. В пояснительной записке к закону в частности говорится о том, что целью такой инициативы является "законодательное закрепление целевого использования доходов государственного бюджета Украины, источником которых является военный сбор, на выплату денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины".

Роксолана Пидласа председатель Комитета по вопросам бюджета ранее сообщила, что по обновленной системе ежегодно удастся направлять в фонд более 200 миллиардов гривен. И средства будут идти именно на зарплаты для военных.

Обратите внимание! В течение 2025 года поступления военного сбора составляли 163,6 миллиарда гривен. То есть уже с 2027 года показатель увеличится на четверть.

Соответствующий фонд и алгоритм направления средств должны заработать с 1 января 2027 года.

В частности известно, что законопроект является одним из требований МВФ по финансированию Украины.

Что еще нужно знать о финансировании военнослужащих?

Ранее Владимир Зеленский анонсировал реформу армии. Президент сообщил, что приоритетной задачей является обеспечение военных достойными выплатами. Например, служащие в тылу должны получать не менее 30 тысяч гривен. А для боевых должностей и сержантов, офицеров – выплаты должны быть в разы выше.

В частности глава государства добавил, что выплаты для пехотинцев на первой линии должны быть от 250 до 400 тысяч гривен. Это должно стать соответствующим уровнем обеспечения к выполненным задачам, а также предусматривать отдельный контракт службы.

В частности реформа затронет вопрос сроков службы. В новых контрактах, которые будут подписывать военные, должны указываться четкие промежутки времени, на которые человек идет служить.

Одна из самых больших проблем, с которыми сталкиваюсь я и другие армейские рекрутеры – позорно низкое материальное обеспечение военнослужащих, которое не дает военным возможностей не только зарабатывать, а элементарно кормить свои семьи. При таких условиях и так небольшой поток добровольцев, с которыми мы работаем, уменьшается в разы и люди, которые не боятся идти в армию, отказываются, потому что в гражданской жизни могут заработать больше,

– объяснял Сергей Марченко.

Военнослужащий и эксперт рынка труда акцентировал, что реформа армии и повышение выплат для военных – это правильный шаг для выживания украинской нации.

В комментарии для 24 Канала военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал, что инициатива с конкретными сроками службы – добавляет больше ясности и понятности для самих же служащих. Однако стоит просчитывать детали.

Надо говорить откровенно, для того, чтобы внедрять определенные сроки службы, должны понимать, сколько таких контрактов будет заключено,

– объяснил военный.

В частности он добавил, что весь процесс изменений и воплощение реформы и инициатив должен происходить параллельно и согласованно, чтобы фронт нигде не просел и бойцы не потеряли свои позиции.

Что еще нужно знать о выплатах военным?

С 1 мая 2026 года уровень обеспечения военных – без изменений. Обеспечение является разным и может состоять из нескольких выплат, в зависимости от условий службы и задач. Например, за пребывание на передовой в течение 1 месяца военный может получить дополнительных 70 тысяч гривен.

Ранее Военный омбудсмен Ольга Решетилова прокомментировала зарплаты украинских военных. Она отмечала, что выплаты являются неприемлемыми и требуют пересмотра/повышения.